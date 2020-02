Corredor ecológico de 120 mil hectares vai atravessar o Vale do Côa

Um corredor ecológico vai atravessar o Vale do Côa desde a Serra da Malcata (Sabugal) até Vila Nova de Foz Côa. O projeto terá uma extensão de 120 mil hectares e serão investidos 2,6 milhões de euros, através do programa “Endangered Landscapes Programme” (ELP) até 2023. O objetivo é criar «um corredor crucial para a vida selvagem no Vale Côa», disse Pedro Prata, da Rewilding Portugal, uma das entidades gestoras do programa, através da «possibilidade legal de instituir um modelo de ordenamento do território que englobe o Parque Arqueológico do Vale do Côa e o espaço da Rede Natura do Côa, numa única unidade de proteção dos valores naturais e culturais, que aproxime o decisores do território».

Outro dos objetivos será transformar a região numa área com novas oportunidades para a vida selvagem, nomeadamente aves de rapina e outras aves planadoras, javalis, lobo e lince ibéricos, bem como o corço. Os promotores estimam que a paisagem natural revitalizada proporcione «importantes serviços ecossistemas, como a prevenção de incêndios, criação de alimento, produtos locais e oportunidades empresariais, como o turismo de vida selvagens».