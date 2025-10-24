Projeto “Med On Tour” em Fornos de Algodres até domingo

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) está em Fornos de Algodres com mais uma edição do “Med On Tour”, projeto de promoção da saúde e prevenção da doença junto de crianças, jovens e idosos.

Nesta iniciativa, estudantes de Medicina realizam rastreios gratuitos, ações de sensibilização e formações em escolas, lares e centros de dia. Iniciado no quinta-feira, o “Med on Tour” vai estar no concelho de Fornos de Algodres até domingo promovendo rastreios cardiovasculares, sessões de formação em escolas, ações sobre estilos de vida saudáveis e saúde mental, atividades com crianças e campanhas de sensibilização sobre infeções sexualmente transmissíveis (IST’s).

Criado em 2013, o projeto tem como o objetivo aumentar a literacia em saúde da população portuguesa e sensibilizar os futuros médicos para a importância de uma prática clínica humanizada e próxima das populações.

A ANEM foi fundada em 1983 e é composta por nove associações de estudantes de Medicina do país, representando cerca de 12.000 estudantes de oito Escolas Médicas portuguesas.