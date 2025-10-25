Relógios atrasam uma hora esta madrugada domingo

Na madrugada deste domingo (26 de outubro) voltamos ao horário de inverno, pelo que às 2 horas da manhã os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1 hora da manhã.

A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março 2026, para o horário de verão. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão. Na Região Autónoma da Madeira, quando forem 2h00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1h00. Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 1h00 da madrugada de domingo, passando para as 00h00.