Projeto FireShield Solar+ da Escola Profissional de Trancoso na semi-final do concurso de inovação “ARRISCA C”

Cinco alunos do 11.º ano do Curso Profissional de Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, da Escola Profissional de Trancoso (EPT), foram selecionados para a semi-final da 14.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio “ARRISCA C”, na categoria Inovação Júnior, com o projeto FireShield Solar+. O grupo, orientado pela professora Tânia Chouzal, integra o conjunto de oito projetos escolhidos para esta fase do concurso.

O projeto FireShield Solar+ propõe o desenvolvimento de um «sistema solar off-grid integrado, concebido para fornecer energia, realizar monitorização ambiental e apoiar a primeira resposta em situações de risco». Segundo a equipa do projeto, a solução pretende contribuir para a «prevenção ativa de incêndios em zonas rurais e florestais sem acesso à rede elétrica, permitindo reforçar a vigilância e a capacidade de intervenção em territórios particularmente vulneráveis».

A semi-final realiza-se esta quarta-feira (11) de março, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde os participantes têm a oportunidade de apresentar e defender as suas propostas perante o júri do concurso.

É a 14ª edição do Concurso de Ideias de Negócio “ARRISCA C”, promovida por 23 entidades copromotoras do Ecossistema Regional de Inovação INOVC+.