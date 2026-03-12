Daniel Rocha estreia “Haverá sempre uma outra sirene” no TMG

“Haverá sempre uma outra sirene” é a nova criação de Daniel Rocha para a associação cultural Sou só e tem estreia marcada esta quinta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

A dramaturgia foi construída a partir de “Cinzas às Cinzas”, de Harold Pinter, onde se acompanham as conversas tensas, com memórias fragmentadas e perturbadoras, entre Rebecca e Devlin. «Episódios de violência e perda, experiência pessoal e trauma coletivo, são parte de um discurso elíptico onde a culpa, o poder e a opressão se vão mostrando», adianta a produção. “Haverá sempre uma outra sirene” é a segunda peça para palco da Associação Cultural Sou Só, que volta a visitar um dos grandes nomes da literatura dramática. A encenação é de Daniel Rocha, que também interpreta com Filipa Teixeira. O espetáculo tem reposição na sexta e sábado, à mesma hora, e estará em cena no Centro Cultural de Celorico da Beira no próximo dia 27, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro.