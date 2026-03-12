“Haverá sempre uma outra sirene” é a nova criação de Daniel Rocha para a associação cultural Sou só e tem estreia marcada esta quinta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).
A dramaturgia foi construída a partir de “Cinzas às Cinzas”, de Harold Pinter, onde se acompanham as conversas tensas, com memórias fragmentadas e perturbadoras, entre Rebecca e Devlin. «Episódios de violência e perda, experiência pessoal e trauma coletivo, são parte de um discurso elíptico onde a culpa, o poder e a opressão se vão mostrando», adianta a produção. “Haverá sempre uma outra sirene” é a segunda peça para palco da Associação Cultural Sou Só, que volta a visitar um dos grandes nomes da literatura dramática. A encenação é de Daniel Rocha, que também interpreta com Filipa Teixeira. O espetáculo tem reposição na sexta e sábado, à mesma hora, e estará em cena no Centro Cultural de Celorico da Beira no próximo dia 27, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Teatro.
Daniel Rocha estreia “Haverá sempre uma outra sirene” no TMG
“Haverá sempre uma outra sirene” é a nova criação de Daniel Rocha para a associação cultural Sou só e tem estreia marcada esta quinta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).
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