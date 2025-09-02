Região

Polo do Hospital Terra Quente em Foz Côa já abriu portas

2 Setembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Texto Do Seu Parágrafo (18)
Escrito por Sofia Pereira

O Polo do Hospital Terra Quente em Foz Côa abriu portas esta segunda-feira e vai disponibilizar serviços de enfermagem, posto de colheitas e consultas de especialidade com exames complementares de diagnóstico intra-consulta.

Entre as especialidades abertas destacam-se Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Neurologia.

O presidente da Câmara Municipal de Foz Côa, João Paulo Sousa reforça que 20 por cento dos utentes iam ao polo do Hospital Terra quente em Mirandela, pelo que fez todo o sentido abrir este estabelecimento de saúde em Foz Côa.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom