Polo do Hospital Terra Quente em Foz Côa já abriu portas

O Polo do Hospital Terra Quente em Foz Côa abriu portas esta segunda-feira e vai disponibilizar serviços de enfermagem, posto de colheitas e consultas de especialidade com exames complementares de diagnóstico intra-consulta.

Entre as especialidades abertas destacam-se Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Neurologia.

O presidente da Câmara Municipal de Foz Côa, João Paulo Sousa reforça que 20 por cento dos utentes iam ao polo do Hospital Terra quente em Mirandela, pelo que fez todo o sentido abrir este estabelecimento de saúde em Foz Côa.