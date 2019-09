Museu Histórico Militar de Almeida celebrou dez anos

O Museu Histórico Militar de Almeida tem patente até 30 de novembro a exposição “Almeida en las Guerras Peninsulares”, da coleção particular de Jose Ramón Cid.

Segundo o município, a mostra temporária pretende evocar as Guerras Peninsulares, «memórias e histórias através de um espólio vasto e diversificado entre documentos originais da época, bem como estampas, litografias, gravuras, manuscritos, mapas, jornais e cartas, que contextualizam a história da guerra e as formas de vida da época». A exposição foi inaugurada no âmbito da recriação do Cerco de Almeida e é «uma mais valia no conjunto do acervo permanente do museu», que celebrou 10 anos a 29 de agosto. De acordo com dados da autarquia, nesta década registaram-se 139.646 entradas num espaço dedicado à salvaguarda do património histórico e militar da Praça de Almeida, tendo sido realizadas dezenas de exposições, colóquios e conferências.