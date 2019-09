O programa de animação “Verão em Alta” termina este sábado na Guarda com o “Sunset 1056 – M80”, a realizar na Torre de Menagem.

A festa tem início pelas 19 horas com a atuação de DJ’s da Guarda e prossegue noite dentro com os Djs da rádio M80. Segundo a autarquia, «os guardenses vão poder despedir-se do programa de verão da autarquia, a 1.056 metros de altitude, ao som dos grandes êxitos dos anos 80». A entrada é livre.