Mostra de Gastronomia “Aromas e Sabores da Montanha” em Seia até dia 9

Até 9 de novembro realiza-se a Mostra de Gastronomia de Seia “Aromas e Sabores da Montanha” com produtos endógenos da região da Serra da Estrela. A iniciativa arrancou a 30 de outubro e prolonga-se por 10 dias com os sabores «autênticos da Serra da Estrela».

O evento reúne 23 restaurantes aderentes, que destacam nas suas ementas os pratos mais emblemáticos da cozinha regional: cabrito assado, borrego, bacalhau com broa, truta, Queijo Serra da Estrela, requeijão, enchidos, mel e o famoso Bolo Negro de Loriga, acompanhados pelos vinhos do Dão, sub-região da Serra da Estrela, e pelo toque distinto do medronho.

Além disso, o programa inclui iniciativas que «valorizam o território e os seus produtos: o Mercado de Sabores, aulas de culinária com os chefs Inês Beja e Hélio Loureiro, e um passeio de identificação de cogumelos».