Sérgio Costa tomou posse como presidente da Câmara da Guarda

Os presidentes de Junta de Freguesia do concelho da Guarda, Assembleia Municipal e executivo municipal tomaram posse esta tarde. Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda agora empossado, num segundo mandato, afirma que a «variante da Ti Jaquina será a primeira medida a colocar em marcha», assim como a Variante da Sequeira e dos Galegos, a requalificação da Estrada 233 e da Avenida de São Miguel, entre outros projetos.

Sérgio Costa reforçou também a vontade de atrair pessoas e empresas para a Guarda e, para isso, sustenta que nos próximos quatro anos vão ser construídos «450 focos de habitação».

Sérgio Costa tem agora maioria absoluta, na Câmara da Guarda, depois da coligação “PG-Pela Guarda” conseguir 11.168 votos (45,92%), contra 7.378 (30,34%) da coligação PSD/CDS/IL e 3.259 (13,40%) do PS. «A maioria que assumimos é de responsabilidade. Esta maioria não vai excluir ninguém. Serve para libertar a Guarda de bloqueios e chumbos e abrir caminho para um futuro com prosperidade».