Guarda FC consolida liderança com nova vitória em Vilar Formoso

O Guarda FC averbou no domingo mais uma vitória na Iª Liga Distrital da AF Guarda. Os guardenses foram a Vilar Formoso derrotar o Sporting local por 2-0 e continuam isolados na frente do campeonato após cinco jornadas com 15 pontos.
Nos restantes jogos, o Figueirense recebeu e venceu o Fornos de Algodres por 2-1 naquele que era o jogo grande da tarde. A vitória permitiu à equipa de Figueira de Castelo Rodrigo isolar-se no segundo lugar da classificação, a três pontos do líder. O Sporting Celoricense foi empatar 2-2 a Trancoso, o Vilanovenses ganhou 2-1 em Foz Côa e o Aguiar da Beira levou a melhor (2-0) em casa sobre o São Romão.
Também o Sporting do Sabugal recebeu e venceu o Sporting da Mêda por 4-2 e o Vila Cortês impôs-se na visita do Vila Franca das Naves por 3-0. O Guarda FC segue na frente com 15 pontos, à frente do Figueirense, com 12 pontos, e do trio formado pelo Trancoso, Vilanovenses e Aguiar da Beira, todos com 10 pontos. O Sp. Mêda e Sp. Vilar Formoso permanecem no fundo da tabela sem qualquer ponto.
Deixe comentário