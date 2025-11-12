Região

Monteirinho diz que estudo de Referenciação de Pediatrias coloca a da Guarda em «segunda divisão»

12 Novembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

A estrutura do Partido Socialista na Guarda já se pronunciou sobre o estudo da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente que propõe uma nova Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria, que coloca em risco a classificação do Hospital da Guarda.

António Monteirinho, presidente da concelhia, afirma que o PS só «pode estar indignado com esta classificação», uma vez que o novo estudo «coloca o serviço de pediatria numa segunda divisão, quando o investimento feito nas infraestruturas, recursos humanos e equipamentos exige que o serviço de pediatria da Guarda esteja na primeira divisão».

Além disso, os deputados do PS já enviaram uma pergunta parlamentar à Ministra da Saúde para saber «quais foram os critérios aplicados à ULS da Guarda». A Ministra, Ana Paula Martins tem até 30 dias para responder.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom