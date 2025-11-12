Gonçalo Cunha vence Circuito Distrital Amador de Ténis da Guarda

Gonçalo Cunha, de Mangualde, foi o grande vencedor da 9ª edição do Circuito Distrital de Ténis Amador (CDTA) da Guarda, que decorreu entre maio e outubro e contou com a participação de 39 tenistas vindos de vários pontos do país.

O mangualdense revalidou o título de +35 anos do ranking distrital que tinha conquistado em 2024. Na segunda posição ficou Rodrigo Gomes, de Vilar Formoso, que se sagrou campeão distrital de Elite. O guardense Miguel Sá fechou o pódio, seguido de mais dois tenistas da Guarda, João Bidarra no quarto lugar e Sandro Videira em quinto. João Bidarra e João Queiroz, ambos da Guarda, foram os jogadores mais participativos de 2025, tendo disputado cada um 67 por cento dos torneios realizados. A organização do CDTA, que foi apoiada pela Ergovisão da Guarda, lamenta não ter havido «muita adesão» dos tenistas amadores da região, tendo sido cancelados 11 torneios por falta de inscrições. Apesar disso, é destaca a realização do “Torneio da Liberdade”, em Aldeia do Bispo (Guarda), que foi disputado por 16 tenistas durante mais de quatro meses, em formato de todos contra todos consoante a disponibilidade de cada um. A segunda edição vai decorrer em 2026. Outro destaque foi o 3º Open de Aldeia de São Sebastião (Almeida), cuja organização, a cargo da ADCS local, distribuiu mais de 100 euros em prémios pelos três primeiros classificados.