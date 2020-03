Modernização do troço Celorico-Guarda a concurso por 90 milhões de euros

Há mais um troço da modernização da Linha da Beira Alta a concurso. Na segunda-feira, a Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o procedimento para a ligação ferroviária entre Celorico da Beira e a Guarda, por um valor base de 90,4 milhões de euros e 760 dias de prazo de conclusão.

Esta empreitada consiste na modernização de cerca de 46 quilómetros de via férrea sobre o canal atual da Linha da Beira Alta, com algumas correções pontuais de traçado, entre as duas estações. Os trabalhos serão financiados em 85 por cento com fundos comunitários ao abrigo do Programa CEF (Mecanismo Interligar a Europa), relativa, neste caso, à ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso no Corredor Atlântico. No âmbito desta requalificação está prevista, entre outras melhorias, a supressão das passagens de nível de Celorico Gare e a de Baraçal com a construção dos respetivos desnivelamentos e restabelecimentos. No quadro do Plano de Investimentos Ferrovia 2020, a ligação Porto/Aveiro – Vilar Formoso pela Linha da Beira Alta é definida «como um projeto prioritário que visa reforçar a ligação do Norte e Centro de Portugal com a Europa por caminho-de-ferro, de modo a viabilizar um transporte ferroviário de mercadorias eficiente, potenciando o aumento da competitividade da economia nacional».