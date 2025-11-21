Marotos da Concertina e Sons do Minho na ExpoMêda este fim-de-semana

Este fim-de-semana realiza-se a XVª edição da ExpoMêda – Feira de Atividades Económicas na Nave de Exposições da cidade. A abertura do certame está marcada para as 18 horas desta sexta-feira.

A iniciativa é organizada pelo município medense e conta com a participação de expositores de artesanato e produtos endógenos, comércio, indústria, serviços, instituições e tasquinhas. Do cartaz musical fazem parte, na sexta-feira, os Marotos da Concertina, ainda Quim das Remisturas e DJ O Poeta. No sábado atuam os Sons do Minho, Arrebimba o Malho e DJ White. No último dia da feira realiza-se o Festival Cultural “Douro Superior com Vida e Movimento”.