Homem de 72 anos desaparecido no concelho do Fundão

Um homem de 72 anos está desaparecido desde a noite de quinta-feira, no concelho do Fundão, na freguesia de Três Povos, depois de ter pedido ajuda ao 112 ao ficar com o carro preso num aluimento de terras junto a uma linha de água. O idoso não conseguiu indicar com precisão o local onde se encontrava, o que tem dificultado o trabalho das equipas no terreno.

A chamada de emergência terá ocorrido entre as 23 horas e a meia-noite desta quinta-feira. Desde então, a GNR e os bombeiros têm realizado buscas em várias localidades da região, tentando localizar o homem em segurança.

Nas últimas horas, o idoso tem mantido contacto telefónico com as autoridades, permitindo às equipas tentar restringir a área de procura enquanto prosseguem as operações de busca.