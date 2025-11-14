“A Leveza de Não Ser” no Museu Municipal Abel Manta

O Museu Municipal Abel Manta, em Gouveia, inaugura no sábado a exposição “A Leveza de Não Ser”, de Fátima Teles, vencedora do Prémio de Pintura Abel Manta 2019.

Os onze trabalhos patentes convidam a uma reflexão sobre a imensidão e a complexidade do espaço e do tempo. «Assim como o tempo, o espaço apresenta-se como uma entidade infinita, sempre em movimento, sempre em transformação, desafiando os limites da perceção e abrindo possibilidades de novos olhares», adianta o município numa nota enviada a O INTERIOR. Nestas obras, Fátima Teles explora «a infinitude das formas simples, que se desdobram e multiplicam, criando variações subtis que constroem novos espaços e dimensões visuais». A mostra pode ser visitada até 4 de janeiro de 2026.