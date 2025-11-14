Retomada circulação na Linha da Beira Baixa

A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que estava suspensa desde quinta-feira entre a Covilhã e o Tortosendo, após o descarrilamento de um comboio, foi retomada na manhã desta sexta-feira, às 6h40, informou a CP.

Este troço foi interrompido às 12h49 horas de quinta-feira devido ao descarrilamento de um comboio que circulava sem passageiros, só com tripulação, e que não causou feridos. Segundo a CP, foi assegurado o transbordo rodoviário entre o Fundão e a Guarda para os passageiros afetados pela interrupção da circulação.

Na quinta-feira, também na Linha da Beira Baixa, esteve suspensa a circulação no troço entre Abrantes e Alferrarede (no mesmo concelho), no distrito de Santarém, desde as 12 horas, «devido à queda de um posto de iluminação para a via», tendo o serviço sido retomado durante a tarde.

A Linha da Beira Baixa assegura a ligação ferroviária entre as estações de Entroncamento (Santarém) e Guarda.