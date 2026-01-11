Feira do Queijo de Seia regressa de 14 a 17 de fevereiro

A 49º Feira do Queijo Serra da Estrela volta a Seia de 14 a 17 de fevereiro. O certame decorre no Mercado Municipal de Seia e na respetiva área envolvente, reunindo produtores locais, pastores e queijarias «que espelham a vitalidade de um setor profundamente enraizado no território e com forte impacto na economia nacional, afirmando Seia como o maior concelho produtor de queijo de ovelha», salienta a autarquia em comunicado.

O Queijo Serra da Estrela volta a ser o grande protagonista do evento, acompanhado por outros produtos regionais como o pão artesanal, os vinhos do Dão — sub-região da Serra da Estrela, os enchidos, o azeite e o mel. O artesanato local e a lã Serra da Estrela complementam a oferta.