Desfile alegórico realiza-se a 27 de março em Pinhel

Faltam 10 dias para a realização do desfile alegórico da comunidade escolar Pinhelense e várias instituições locais. O cortejo estava agendado para a altura do Carnaval e da Feira das Tradições, mas teve de ser adiado devido às más condições meteorológicas. Assim, realiza-se no dia 27, com início junto à escola sede do Agrupamento de Escolas de Pinhel, a partir das 10h30, e termina em frente à Câmara Municipal.

O tema é “Caminhos da Saudade: emigração pinhelense pelo mundo” e espera-se a participação de cerca de mil pessoas que vão encher de cor e emoção as ruas da Cidade Falcão.

Vão participar a Comunidade Escolar, a ADM Estrela, a Residência Léa Nobre (IPSS), a Obra de Nossa Senhora das Candeias, a Quinta do Pézinho (IPSS), a Universidade Sénior de Pinhel, a Academia de Música e Banda Filarmónica de Pinhel, a Casa do Povo de Pinhel, o Rancho Folclórico “A Flor do Campo”, de Souropires, o Motoclube Falcões da Estrada e os Clássicos da Beira.