Avaria em laboratório liberta gás e deixa dois feridos ligeiros na UBI

Uma avaria de um equipamento no laboratório do antigo Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel, da Universidade da Beira Interior (UBI), originou a libertação de um gás que provocou ferimentos ligeiros na pele de duas pessoas, confirmou a instituição esta terça-feira, acrescentando que está a aplicar todas as medidas de segurança necessárias.

«A situação está circunscrita a uma área reduzida nas proximidades do Departamento de Ciências e Tecnologia Têxteis e Bar Principal, no Polo I, não colocando em causa o normal funcionamento das atividades letivas», garante a instituição em comunicado enviado a O INTERIOR.

O incidente foi devidamente acompanhado pelos bombeiros da Covilhã e PSP. Segundo a UBI, a anomalia foi detetada na última segunda-feira num dos sistemas de refrigeração usado para a conservação de reagentes. «Ao ser aberto libertou uma quantidade de gás, que originou dois feridos ligeiros, ao nível da pele, que não necessitaram de assistência médica», refere a universidade.

O frigorifico vai ficar isolado e será removido por uma empresa especializada assim que possível, acrescenta a UBI.