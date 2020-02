Coesão Territorial: Vêm aí novas medidas para zonas de fronteira

Além dos programas já divulgados anteriormente pelo Governo – de apoio às empresas e à contratação no interior, e de promoção da mobilidade de famílias para territórios de baixa densidade –, vão ser anunciados brevemente novos programas direcionados unicamente para as zonas de fronteira.

O anúncio foi feito por Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, em declarações a O INTERIOR, à margem da inauguração da Feira das Tradições e das Atividades Económicas, na sexta-feira, em Pinhel. No próximo Conselho de Ministros, que decorre amanhã em Bragança, serão oficializadas as medidas «que já estão no terreno», revelou a governante. Nesta reunião será discutido o primeiro documento de «estratégia e reflexão» relativo a «uma estratégia de desenvolvimento que estamos a desenhar só para a zona de fronteira, que envolva projetos muito específicos nessas áreas territoriais», sublinhou a ministra sem entrar em detalhes. Recorde-se que o universo de territórios de baixa densidade considerado pelo Governo, no âmbito dos apoios já divulgados, contempla uma área muito abrangente que exclui apenas as zonas do litoral Norte e Centro de Portugal e grande parte do Algarve.