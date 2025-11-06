Região

A tempestade a partir de Gouveia, pela lente de um gouveense

6 Novembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
577599623 1396244568533489 2741881020933403602 N
Escrito por Sofia Pereira

O fotógrafo gouveense Manuel Ferreira conseguiu captar um forte registo da tempestade da noite de terça para quarta-feira. A fotografia não inclui Inteligência Artificial, uma vez que foi conseguida através de técnicas fotográficas. O autor da fotografia explica através das redes sociais que a imagem «resulta da sobreposição de 12 fotografias, num total de 92 com exposição de 30seg. cada uma, realizadas com o mesmo enquadramento, não tem IA, apenas a sobreposição das 12 mantendo a nuvem central de uma».

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom