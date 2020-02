Vítor Pereira é candidato à presidência da Federação do PS de Castelo Branco

Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, vai candidatar-se à presidência da Federação do PS de Castelo Branco, cujas eleições terão lugar a 13 de março.

O recém-eleito líder da concelhia socialista local anunciou a decisão este sábado, justificando que «os inúmeros desafios que o PS do distrito de Castelo Branco tem pela frente requerem uma liderança forte e agregadora, capaz de mobilizar todos os militantes na procura de respostas para os problemas que afetam o nosso distrito e que são os problemas de todos os territórios do interior».

Em comunicado enviado a O INTERIOR, Vítor Pereira afirma que «não poderia, pelas responsabilidades que desempenhei e desempenho, ficar indiferente às dificuldades que vivemos neste momento peculiar da vida interna do partido, pelo que, interpretando aquilo que são os sinais de várias estruturas e militantes do PS e respondendo ao seu desafio, anuncio a minha candidatura a presidente da Federação Distrital do Partido Socialista».