Serra da Argemela de fora do concurso nacional para pesquisa de lítio

As áreas da Argemela (Fundão/ Covilhã), Montalegre e Boticas vão ficar de fora no próximo concurso nacional para a pesquisa de lítio, disse o secretário de Estado da Energia.

Em entrevista publicado este sábado no jornal online “Observador”, João Galamba adiantou que estas três áreas, que constam do mapa original do Governo, serão excluídas por já terem concessões atribuídas e por se encontrarem ainda em fase de avaliação de impacte ambiental, como é o caso da Serra da Argemela. A população local tem contestado, desde 2017, a eventual exploração mineira da zona.