Ovo de Colombo: Noiserv, o “homem orquestra”

David Santos é o músico lisboeta criador do projeto musical a solo Noiserv. O projeto surge em 2005 quando grava as suas primeiras ideias num álbum demo. Alguns anos mais tarde cria o seu primeiro álbum, intitulado “One Hundred Miles from Thoughtlessness”, e um estilo musical novo alternativo e emocionante.

Durante os anos seguintes partilha a sua música em diversos palcos portugueses e internacionais, destacando-se pelas suas performances únicas ao vivo. Caracterizado como “o homem orquestra”, encontramo-lo sozinho em palco servindo-se de dezenas de instrumentos como guitarra, harmónica, acordeão,… Mas também outros sons inesperados que combina, criando uma experiência maravilhosa para quem o ouve.

Para além das centenas de concertos por todo o mundo, surpreende com a participação em peças teatrais na criação de bandas sonoras que toca ao vivo. Em 2010 participou também na banda sonora do documentário “José & Pilar”, de Miguel Gonçalves Mendes.

David Santos continua a inovar com o seu projeto a solo e conta com concerto a 5 de março no Teatro Municipal da Guarda.

Joana Rebelo