Rafael Abreu é candidato à liderança da distrital da Juventude Socialista

Rafael Abreu, atual líder da concelhia da Juventude Socialista (JS) de Seia, apresentou a sua candidatura à presidência da Federação distrital da Guarda. O ato foi oficializado no passado dia 2, em sede de comissão política federativa, realizada em Arrifana do Côa (Sabugal). Segundo comunicado da candidatura, «ao longo das próximas semanas, Rafael Abreu, irá contactar os dirigentes e militantes locais, por forma a construir a moção global de estratégia com que se apresentará ao XI Congresso Federativo, a realizar a 21 de dezembro na Guarda». A candidatura foi apresentada publicamente no sábado, na sede distrital do PS, bem como a moção global de estratégia intitulada “Uma Geração de Causas – Pela Guarda”.