Inês Monteiro (Sporting) e Paulo Gomes (GDC Guilhovai) venceram este domingo a corrida principal do 43º Grande Prémio de Atletismo “Cidade da Guarda”.

A guardense terminou os 10.500 metros em 40m45s e o celoricense venceu a prova masculina, na mesma distância, com a marca de 33m50s.

O grande prémio contou com a participação de 165 atletas e decorreu na zona da Guarda-Gare, numa organização da Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio do município.