PS encerra campanha com comício em Vale de Estrela

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.

António Monteirinho, candidato do Partido Socialista, diz que nos últimos dias tem tentado convencer «os indecisos de que é preciso mudar de paradigma na Câmara da Guarda. É preciso que olhem para o nosso programa para que nos escolham no dia 12. Pela forma como temos estado na campanha penso que os guardenses nos vão dar uma expressiva votação».