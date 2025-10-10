Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL faz arruada final no centro da cidade

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.

João Prata, candidato da coligação “Guarda com Ambição” – PSD/CDS-PP/IL, desafia os guardenses a «apostar na mudança na Câmara da Guarda depois de um mandato marcado pelo conflito. Vale a pena apostar na mudança e alteração do paradigma de governação na Guarda que foi marcada pelo conflito e desunião. Espero que as pessoas equacionem esta alteração de política autárquica».