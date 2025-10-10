Política

Último apelo ao voto do PG – Pela Guarda é no Pavilhão do NERGA

10 Outubro, 2025
Sofia Pereira

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.

Para Sérgio Costa, cabeça de lista da coligação Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM, o que falta dizer aos guardenses é que «vão ter que escolher entre dois mundos – o mundo dos projetos, ou o da má língua, que é o que a oposição tem vindo a fazer. Estamos a trabalhar para a maioria absoluta . E o pedido que fazemos aos guardenses é que venham votar».

