Chega fecha campanha no contacto direto com os guardenses

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.
Luís Soares, candidato do Chega, afirma que «só o programa do Chega pode acabar com o declínio que diz a Guarda estar a viver».
Deixe comentário