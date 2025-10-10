Política

Chega fecha campanha no contacto direto com os guardenses

10 Outubro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.

Luís Soares, candidato do Chega, afirma que «só o programa do Chega pode acabar com o declínio que diz a Guarda estar a viver».

