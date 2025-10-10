CDU gasta últimos cartuchos no porta-a-porta nas empresas e na ruas da Guarda

Hoje é o último dia da campanha autárquica, que termina com arruadas e comícios de encerramento na Guarda. O Altitude foi ouvir os candidatos à Câmara Municipal da Guarda para conhecer os últimos argumentos para convencer os eleitores e as expetativas de Sérgio Costa (PG – Pela Guarda – NC/PPM), João Prata (Guarda com Ambição – PSD/CDS/IL), António Monteirinho (PS), Luís Soares (Chega) e José Pedro Branquinho (CDU) para a noite eleitoral do próximo domingo.

José Pedro Branquinho, cabeça de lista da CDU, garante que a coligação formada pelo PCP e Os Verdes «não engana. O foco está na habitação, saúde, educação, mobilidade e défice democrático, pelo que as pessoas devem confiar em nós, não seremos um voto em que se arrependerão».