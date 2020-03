JSD: Luís Soares eleito na Distrital da Guarda… E Hugo Lopes foi reeleito em Castelo Branco

Luís Soares é o novo presidente da Distrital da Guarda da JSD. O jovem de Manteigas foi eleito no sábado, no congresso realizado em Fornos de Algodres, e sucede no cargo a Fernando Melo para um mandato de dois anos. Daniela Oliveira foi eleita presidente da mesa do Congresso Distrital.

Luís Soares, de 26 anos, que lidera a secção de Manteigas e era secretário-geral na direção cessante da Distrital, obteve 33 votos contra 27 de Ângelo Videira dos Santos, de Pinhel, tendo-se registado três votos brancos. Élio Pereira (Pinhel), Carlos Cunha (Celorico da Beira), André Assunção (Mêda) e Edgar Martins (Guarda) são os novos vice-presidentes da Comissão Política e Miguel Pinto (Almeida) foi eleito secretário-geral. Na mesa do Congresso Distrital, Sérgio Lopes (Guarda) e Hugo Mata (Pinhel) são vice-presidentes e Marco Cardoso (Aguiar da Beira) e João Duarte (Fornos de Algodres) são secretários.

Sob o lema “Enfrentar o Futuro Juntos!”, o líder eleito promete trabalhar com «todas as concelhias» e apresentar «propostas estruturantes» para as próximas autárquicas, eleições nas quais espera ver os jovens militantes bem representados nas listas social-democratas por todo o distrito. Nesse sentido, vai implementar ações de formação para que os elementos da JSD desempenhem «funções autárquicas de qualidade». Luís Soares quer também abordar algumas das temáticas que «mais preocupam os jovens do distrito», como a coesão territorial, a economia local e o emprego qualificado, a mobilidade e comunicação, o ensino superior e a participação cívica. Neste congresso foram ainda eleitos dois novos presidentes honorários – Fernando Melo (Fornos de Algodres) e Ricardo Morgado (Gouveia) – e seis novos militantes honorários – Afonso Leitão (Seia), Eduardo Monteiro (Manteigas), Marta Pena (Figueira de Castelo Rodrigo), Patrícia Ferreira (Figueira de Castelo Rodrigo), Pedro Oliveira (Fornos de Algodres) e Pedro Santiago (Trancoso).

Hugo Lopes foi novamente eleito para liderar a Distrital de Castelo Branco da JSD. Este é o terceiro mandato consecutivo do covilhanense, que foi reconduzido com 49 votos a favor e um branco, num universo de 50 votantes.

A eleição decorreu no sábado, no auditório municipal da Covilhã, durante o Vº Congresso Distrital da JSD. No discurso de vitória, o líder reeleito garantiu que a JSD será «a voz dos jovens junto do partido e não a voz do partido junto dos jovens». Na reunião magna dos jotas sociais-democratas foi ainda eleita a Comissão Política Distrital e a mesa do Congresso, que será presidida por Márcia Nunes.