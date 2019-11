Carlos Peixoto é um dos seis vice-presidentes da bancada do PSD no Parlamento

O presidente do PSD, Rui Rio, foi esta quarta-feira eleito líder parlamentar do partido com 89,87 por cento dos votos, cargo a que concorria sem oposição.

Segundo fonte oficial do partido, votaram os 79 deputados, dos quais 71 votaram “sim”. Registaram-se seis votos brancos e dois nulos. Rui Rio terá seis vice-presidentes na direção da bancada (menos um do que o seu antecessor, Fernando Negrão). O primeiro “vice” é Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).

Adão Silva e Carlos Peixoto transitam da anterior direção parlamentar, enquanto Luís Leite Ramos já tinha sido “vice” sob a presidência de Hugo Soares.