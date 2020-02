Autarcas da CIMBSE reclamam financiamento para novas competências

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, reuniram na terça-feira com os autarcas da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), na Guarda.

O encontro serviu para fazer o ponto da situação sobre o processo de descentralização de competências relativamente aos municípios da região. «Foi feito esse balanço com os autarcas a manifestarem disponibilidade para continuar a colaborar nesta matéria, mas ficou o alerta de que tem que haver uma efetiva cooperação entre o Estado e as autarquias, que devem receber as transferências financeiras correspondentes às competências assumidas», disse a O INTERIOR o presidente da CIMBSE.

Luís Tadeu adiantou ainda que os autarcas alertaram os governantes para a falta de «um interlocutor direto» em matéria de transferência de competências, bem como para a «falta de capacidade técnica» dos municípios da região para dar resposta a essas novas funções. A reunião foi também aproveitada para as Câmaras solicitarem apoios por causa dos prejuízos causados pelas depressões “Elsa” e “Fabian”. «Há situações preocupantes, como o caso de um município que tem prejuízos superiores a um milhão de euros. O Governo mostrou disponibilidade para colaborar e analisar o levantamento que as autarquias ficaram de fazer», acrescentou Luís Tadeu.