A MatosCar promove feira automóvel com viaturas a preço reduzido

Os próximos quatro dias serão de grandes oportunidades na Guarda no sector automóvel. A partir desta quinta-feira, mais de 100 viaturas estão expostas no stand da A MatosCar, na Avenida da Estação, proporcionando boas oportunidades de negócio.

Até domingo, a feira “4 Dias Incríveis” decorre das 10 às 22 horas e terá ligeiros e comerciais das marcas Citröen, Fiat, Volkswagen, Volvo, Opel, Skoda, Seat, Nissan, Hyundai e Ford. O evento terá consultores das marcas referidas em permanência, que estarão disponíveis para avaliar o valor da retoma do cliente na hora, podendo também informar imediatamente das condições de financiamento. Atualmente, o Grupo A MatosCar representa 22 marcas automóveis e já conta com 33 anos de existência. A empresa emprega 340 colaboradores em Castelo Branco, Fundão, Guarda, Portalegre, Évora e Beja, sendo que o stand existente na cidade mais alta é um dos mais recentes do grupo.

«Estamos a crescer de ano para ano. Este evento na cidade da Guarda acontece em representação do compromisso que temos para com a população e comunidade local. É uma oportunidade que proporcionamos aos nossos clientes, e não só, e que permite obter grandes automóveis a um preço muito abaixo do fixado no mercado», refere Paula Matos, diretora de marketing da empresa. A feira irá incluir descontos até 9 mil euros em carros novos e semi-novos, que variam consoante o número de quilómetros do veículo.