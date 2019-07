Feira de Atividades Económicas começa esta quinta-feira em Aguiar da Beira

A Câmara de Aguiar da Beira inicia esta quinta-feira a XVIII Feira das Atividades Económicas do Concelho, que decorre até domingo.

O certame anual destina-se a dar a conhecer a oferta das empresas, serviços e instituições do concelho de Aguiar da Beira. Durante quatro dias haverá também animação, exposições, espetáculos musicais, tasquinhas e artesanato, entre outras atividades agendadas para o recinto do complexo desportivo municipal. Do cartaz musical destacam-se os concertos do grupo D.A.M.A (sexta-feira à noite), Áurea (sábado) e de José Malhoa (domingo). A feira abre hoje portas, pelas 18 horas, e à noite atuará o Conservatório Regional de Música de Ferreirim.