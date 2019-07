Pêssego em destaque no mercado municipal da Covilhã

O pêssego da Covilhã volta a estar em destaque no mercado municipal da “cidade neve” este sábado.

Durante a manhã, a autarquia preparou provas gastronómicas, uma mostra de produtos regionais e várias delícias centradas neste fruto. O objetivo da iniciativa é «valorizar este produto endógeno de características únicas», refere o município, que conta com a participação de um conjunto de produtores do concelho, estabelecimentos comerciais e muita animação. Segundo Vítor Pereira, o pêssego é «um produto de alta qualidade que tem uma importância económica crescente no concelho».