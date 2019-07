Voluntariado é tema do “Museu à Noite“ em Pinhel

O projeto “Museu à Noite”, promovido pela Câmara de Pinhel, vai debater esta quinta-feira o tema “Voluntariado no Concelho de Pinhel – Abordagens dos Programas e Dinâmicas Associadas”.

A sessão está agendada para as 21 horas no Largo da Fonte Nova. Segundo a autarquia, participam Maria da Conceição Coelho, do Grupo de Voluntariado de Pinhel da Liga Contra o Cancro, e Maria do Céu Monteiro Madeira Ferreira, do projeto de voluntariado “Deixa a Tua Marca”, do Agrupamento de Escolas de Pinhel.