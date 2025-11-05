Team Saraiva no pódio em Jerez de la Frontera

A dupla David e Sérgio Saraiva obteve, no fim de semana, um triplo pódio no circuito de Jerez de la Frontera (Espanha), na penúltima prova do Troféu Caterham Motorsport Iberia.

A jornada teve início na sexta-feira, com duas sessões de treinos livres, onde o Team Saraiva alcançou o quarto lugar na primeira e o primeiro na segunda. No sábado, Sérgio Saraiva foi terceiro na qualificação, lugar com que terminou a primeira corrida, depois de um bom arranque e muitas lutas em pista, tendo passado pela segunda posição. Na segunda corrida do dia, com a inversão dos dez primeiros classificados na grelha de partida, David Saraiva saiu do oitavo lugar para terminar em terceiro graças a uma boa recuperação. No domingo, a terceira corrida desta etapa teve nova inversão na grelha de partida e David Saraiva voltou a arrancar da oitava posição e cortou a meta no terceiro lugar. O Troféu Caterham Motorsport Iberia termina a 5 e 6 de dezembro, no Circuito do Estoril.