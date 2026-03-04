Sp. Sabugal é campeão distrital sub19

O Sporting do Sabugal (na foto) sagrou-se campeão distrital de futsal sub19 no domingo, ao vencer o segundo jogo do “play-off” do campeonato da AF Guarda.

Os raianos derrotaram em casa o Casal de Cinza por 4-3, uma semana depois de terem vencido 4-2 no pavilhão da equipa do concelho da Guarda. O terceiro jogo do “play-off” terá lugar no domingo, novamente em Casal de Cinza, onde o Sp. Sabugal já vai alinhar como campeão em título. Em femininos, o campeonato também está a chegar ao fim com o Casal de Cinza a levar vantagem na final após vencer, em casa, o jogo da primeira mão por 5-0 frente ao NDS. A segunda partida realiza-se este sábado (18h30) no pavilhão gimnodesportivo Inatel. Se o NDS vencer haverá lugar a um terceiro jogo, caso sejam as visitantes a ganhar, o Casal de Cinza será campeão.