Guarda Trail Running com inscrições abertas até domingo

No próximo dia 15, corre-se, a partir das 9 horas, a 2ª edição do Guarda Trail Running, que será a segunda etapa do Circuito de Trail da Beira Alta.

Há percursos com vários níveis de dificuldade, como uma caminhada de 10 quilómetros, um mini trail (10 quilómetros), um trail curto (15 quilómetros) e um trail longo (30 quilómetros). A prova é organizada pelo Clube de Montanhismo da Guarda, com o apoio do município. As inscrições estão a decorrer até domingo e incluem almoço e oferta de “t-shirt” oficial para as primeiras 250 inscrições validadas. Até ao fecho desta edição, e segundo o site oficial do Guarda Trail Running, havia já 341 inscritos. A atividade tem um limite máximo de 500 participantes.