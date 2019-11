Sp. Mêda assume comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

O Sp. Mêda é o novo líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda graças à vitória por 1-0 o Vilanovenses em Vila Nova de Tazem e à derrota do Manteigas em Trancoso por 1-0.

Este domingo disputou-se a oitava jornada, em que o Fornos de Algodres aplicou “chapa 6” na receção ao Estrela de Almeida, cada vez mais último. Esta tarde, o Vila Franca das Naves foi ganhar 2-0 ao reduto do Sp. Celoricense e o Gouveia venceu 2-1 em Aguiar da Beira.

Na fronteira, o Sp. Vilar Formoso recebeu e derrotou o Foz Côa por 3-1 e o Soito perdeu 1-0 em casa com o Vila Cortês do Mondego.

Na classificação, o Trancoso é segundo com 19 pontos e o Trancoso terceiro com com 18, os mesmos que o Manteigas. O Desportivo de Gouveia é quinto, com 15. No fundo da tabela estão o Foz Côa e o Estrela de Almeida, penúltimo e último, respetivameente.