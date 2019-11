Joana Almeida classifica-se em 16º lugar na Eurovisão Junior

Joana Almeida, a jovem de 10 anos natural de Paços da Serra (Gouveia), classificou-se em 16º lugar no concurso televisivo Festival Eurovisão da Canção Junior, que decorreu este domingo em Gliwice, na Polónia.

Esta foi a melhor classificação relativa de Portugal até à data, obtida num universo de 19 concorrentes. O tema interpretado “Vem Comigo (Come with me)”, é da autoria de João Pedro Coimbra e aborda a temática do ambiente e do papel das crianças e jovens na sua preservação.

A polaca Viki Gabor venceu a 17º edição do festival, com o tema “Superhero” que conquistou 278 pontos. Esta foi a segunda vez consecutiva que a Polónia saiu vencedora.