O Sp. Covilhã apurou-se este domingo para a segundda fase da Taça da Liga.

Os comandados de Ricardo Soares eliminaram o Varzim nas grandes penalidades, após o empate a zero registado no final do tempo regulamentar.

O Covilhã marcou três penáltis contra um dos poveiros e vai defrontar o Famalicão no próximo fim de semana.