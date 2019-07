Dança nas traseiras da Sé da Guarda este domingo

O pátio traseiro da Sé da Guarda acolhe este domingo (22 horas) o espetáculo de dança “A Mão, o Animal e o Mistério”, no âmbito do ciclo de eventos “Cultura em Rede”, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).

Trata-se de uma criação da CARB – Cooperativa Artística da Raia Beirã que conta com a participação de habitantes locais dos municípios do Sabugal, Belmonte, Covilhã, Fundão e Guarda, de diferentes faixas etárias, «com diferentes corpos, com e sem experiência na dança, que reinventam e reinterpretam os costumes e histórias da região».

Lançado em 2018, o projeto “Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela” promove espetáculos de dança, música e teatro em cada um dos 15 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal. Depois da Guarda, “A Mão, o Animal e o Mistério” segue para o Largo do Calvário, na Covilhã (3 de agosto), e para o Fundão, também no Largo do Calvário (dia 10).