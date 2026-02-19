Sp. Covilhã entra a ganhar na luta pela permanência na Liga 3

O Sporting da Covilhã foi vencer 3-0 na visita ao Amora no arranque da Série 2 da Fase de Manutenção da Liga 3, “vingando” as duas derrotas na fase regular do campeonato, a última das quais há três semanas.

Os serranos começaram esta prova de tudo ou nada com apenas 1 ponto, na sequência de uma fase muito negativa de 9 jogos sem triunfos, e surgiram dispostos a entregar a “lanterna vermelha”, quase surpreendendo os locais no primeiro minuto, mas André Liberal falhou a emenda a um cruzamento perfeito de Jaílson Gomes. O jogo começou bem disputado de parte a parte, com os visitantes a inaugurar o marcador com um golaço de Niang aos 11’, após um mau alívio da defesa contrária. O Amora foi à procura da igualdade e esteve perto, aos 15’, num cabeceamento de João Oliveira entre os centrais adversários. No entanto, a estratégia da equipa da margem sul ficou mais complicada com a expulsão de Marlom Couto, aos 17’, quando derrubou o isolado André Liberal.

Com menos um elemento, os locais deram mais espaço na retaguarda e o Covilhã aproveitou. Aos 26’, Alisson Calegari cabeceou ao lado e dez minutos depois, Jaílson Gomes fez o 2-0, também de cabeça, ao segundo poste, concluindo um cruzamento largo de Fábio Cruz. Em vantagem, os “leões da Serra” foram mais comedidos no segundo tempo e deixaram a iniciativa ao Amora, que não concretizou por culpa própria e pelo guarda-redes serrano Gustavo Galil, com duas grandes defesas aos 53’ e 75’. Como quem não marca sofre, o Covilhã fez o 3-0 pelo estreante Jota Silva aos 84’, que finalizou da melhor maneira um cruzamento certeiro de Miguel Silva. Este domingo, os covilhanenses recebem o Caldas, que também venceu (2-1) na receção ao 1º Dezembro.

No Campeonato de Portugal, o Desportivo de Gouveia voltou a perder, desta feita em Vila Real por 2-1. Os gouveenses são “lanterna vermelha” da Série B com 4 pontos e estão a 15 do penúltimo lugar, ocupado pelo Resende.