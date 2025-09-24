Pinhelenses perdem em casa com o Gondomar no Nacional de futsal da IIª Divisão

A equipa feminina da UD Pinhelenses sofreu, no sábado, a primeira derrota no Nacional de futsal da IIª Divisão ao perder em casa com o Gondomar por 4-3 na terceira jornada do campeonato.

As pinhelenses vinham de dois empates consecutivos, mas não conseguiram travar as nortenhas, que ocupavam o quarto lugar da Série Norte. A formação orientada por Vítor Espinhaço mostrou argumentos, mas correu sempre atrás do prejuízo num jogo muito repartido e disputado no pavilhão multiusos da “cidade-falcão”.

O Gondomar abriu o marcador aos 5’, por Inês Oliveira, e Jacinta Ramos empatou aos 13’, mas a gondomarense bisou aos 19’. As visitantes foram para o intervalo a vencer 2-1 e marcaram o terceiro golo, por Lígia Campos, no arranque do segundo tempo. A resposta não demorou e Luana Rodrigues reduzir aos 23’ para o Pinhelenses. O jogo baixou de intensidade logo a seguir, com as equipas a resguardarem-se na expetativa de algum deslize do adversário.

Aos 31’, o Gondomar subiu a parada com o golo de Carlota Pereira, mas a equipa de Pinhel não desmoralizou e voltou a reduzir a diferença por Vanessa Marques aos 36’. O resultado não sofreu mais alterações até ao final. A derrota fez cair as Pinhelenses para o sexto lugar, com 2 pontos. No próximo sábado o adversário é o Maia FC, atual segundo classificado (4 pontos) de uma série liderada pelo Sporting de Braga com 9 pontos.