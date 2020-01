Paulo Brás promovido a árbitro assistente internacional

Paulo Brás é o primeiro árbitro da Associação de Futebol da Guarda a alcançar a categoria de assistente internacional da FIFA. A promoção vigora desde o início do ano e confere ao guardense a possibilidade de participar nas competições internacionais.

A insígnia foi entregue na sexta-feira pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a subida a árbitro assistente internacional foi considerada um «feito histórico» e um motivo de «grande orgulho» para a associação guardense. «Sentimos orgulho pelo homem que sempre foi, e connosco tem convivido, e pela categoria de árbitro que atingiu fruto de sua capacidade e dedicação à causa», disse Amadeu Poço, presidente da AF Guarda. Também Fábio Cardoso, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, elogiou Paulo Brás, considerando a nomeação «um orgulho» para a estrutura da arbitragem distrital, sendo igualmente «o reconhecimento do trabalho efetuado por este Conselho e por todos os nossos árbitros».